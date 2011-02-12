На Львівщині під час ДТП загинув пасажир маршрутки

13:48, 12 лютого 2011
Львів
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У мікроавтобус "Львів-Буськ" в`їхала вантажівка

Львівська область. 12 лютого. УНІАН.  Сьогодні, близько 10.00, на відрізку  автотраси «Київ-Чоп» біля села Старий Яричів Буського району, водій вантажного автомобіля, не впоравшись з керуванням,  в‘їхав у маршрутне таксі, яке слідувало за маршрутом «Львів – Буськ». Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби  управління ДАІ у Львівській області Світлана Добровольська.

За попередніми даними, під час дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинув чоловік–пасажир маршрутки, ще один пасажир та водій вантажівки отримали травми.

Як повідомила речник обласного управління ДАІ, близько 10.10, на цьому ж відрізку автотраси, за кілька десятків метрів від місця ДТП, водій маршрутного таксі «Львів-Буськ-Соколя» в‘їхав в одну з вантажних фур з Івано-Франківської області, яка стояла припаркована у колоні вантажівок, що зупинилися перечекати негоду. 

«На даний час є попередня інформація, що внаслідок цього ДТП один з пасажирів маршрутки отримав перелом руки і госпіталізований в лікарню», - розповіла Світлана Добровольська.

Як поінформували в  управлінні ДАІ Львівщини, через ускладнення погодніх умов на автошляхах області працюють посилені наряди співробітників Державтоінспекції.

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