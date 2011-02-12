На Львівщині під час ДТП загинув пасажир маршрутки

Львівська область. 12 лютого. УНІАН. Сьогодні, близько 10.00, на відрізку автотраси «Київ-Чоп» біля села Старий Яричів Буського району, водій вантажного автомобіля, не впоравшись з керуванням, в‘їхав у маршрутне таксі, яке слідувало за маршрутом «Львів – Буськ». Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби управління ДАІ у Львівській області Світлана Добровольська.

За попередніми даними, під час дорожньо-транспортної пригоди на місці події загинув чоловік–пасажир маршрутки, ще один пасажир та водій вантажівки отримали травми.

Як повідомила речник обласного управління ДАІ, близько 10.10, на цьому ж відрізку автотраси, за кілька десятків метрів від місця ДТП, водій маршрутного таксі «Львів-Буськ-Соколя» в‘їхав в одну з вантажних фур з Івано-Франківської області, яка стояла припаркована у колоні вантажівок, що зупинилися перечекати негоду.

«На даний час є попередня інформація, що внаслідок цього ДТП один з пасажирів маршрутки отримав перелом руки і госпіталізований в лікарню», - розповіла Світлана Добровольська.

Як поінформували в управлінні ДАІ Львівщини, через ускладнення погодніх умов на автошляхах області працюють посилені наряди співробітників Державтоінспекції.