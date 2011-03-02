У Львові пройде форум для школярів – «Безпека – це модно»

Львів. 2 березня. УНІАН. Завтра у Львові в приміщені державного цирку відбудеться Всеукраїнський шкільний форум на тему «Безпека – це модно». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі УДАІ у Львівській області.

Захід спрямований на привернення уваги громадськості до проблематики безпеки школярів на дорогах України, а також можливих варіантів їх вирішення.

На Форумі будуть представлені роботи юних модельєрів-школярів Львова, які продемонструють своє бачення безпеки, що стала сьогодні не лише необхідною, але й модною.

В ігровій формі гостей форуму навчатимуть правилам безпечної поведінки на дорозі. Подібний захід є абсолютним ноу-хау українського походження, який досі не проводили у жодній із країн світу.

Участь у роботі Форуму візьмуть також представники Європейської Асоціації безпеки дорожнього руху, Української медичної асоціації «Безпека дорожнього руху» та компанії-виробника світлоповертаючої продукції «3М».

Програма передбачає професійне світло-шоу, майстер-класи партнерів Форуму, фотовиставку робіт з тематики безпеки дорожнього руху. Поміж конкурсами глядачів форуму розважатимуть веселі артисти державного цирку та артисти української естради.

Організаторами заходу виступили Департамент ДАІ МВС України, управління ДАІ у Львівській області спільно з управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за підтримки акціонерного товариства «Рено Україна».