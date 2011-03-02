Хлібопекарні матимуть безперебійне постачання борошна, - губернатор

Львів. 2 березня. УНІАН. До кінця цього тижня завершиться укладання договорів між підприємствами хлібопекарської галузі Львівщини з Аграрним Фондом України. Ці угоди передбачатимуть безперебійне постачання борошна з Аграрного фонду для потреб хлібопекарів. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час робочої зустрічі з головою наглядової ради «Концерну Хлібпром» Вадимом Вишневським.

Розмова йшла про ситуацію на ринку зерна і хліба в Україні і на Львівщині зокрема. В.Вишневський розповів голові Львівської ОДА про роботу підприємств «Концерну Хлібпром», виклав своє бачення ситуації на ринку і розповів про перспективи розвитку компанії. Під час розмови намічено шляхи стабілізації цін на зерно і хліб, враховуючи загальносвітові і європейські тенденції на цьому ринку.

Під час розмови визначено шляхи співпраці органів влади Львівщини з хлібопекарнями до кінця поточного маркетингового року, а також окреслено напрямні співпраці обласної влади з хлібопекарнями у наступному році.

ПАТ «Концерн Хлібпром» об’єднує 14 переробних і хлібопекарських підприємств, які працюють у Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Черкаській області.