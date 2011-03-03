У Львові розпочалося засідання Міжурядової Координаційної Ради

Львів. 3 березня. УНІАН. Сьогоднішній захід є важливою подією. Для України та Польщі українсько-польські взаємини є стратегічними не тільки для наших держав, але й для Європи загалом. Тут важливі питання міжрегіонального співробітництва. Про це під час засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради 3 березня у Львові заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Під час сьогоднішнього засідання ми обговоримо перспективи розвитку транскордонного співробітництва, суспільно-економічного розвитку, співпраці щодо використання фондів ЄС», – додав голова ОДА Михайло Цимбалюк.

За словами М.Цимбалюка, високий представницький рівень сьогоднішнього засідання створить підґрунтя для прийняття міжрегіональних рішень. «Перед нами – нові можливості нашої співпраці», – зазначив Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Водночас голова Львівської обласної ради Олег Панькевич додав, що Львівщина в Україні є тією областю, яка завжди займала велике значення у державотворенні України, а також виражала бажання наших краян жити у доброму сусідстві з нашими сусідами поляками.

«Цей захід стане добрим початком для нашої спільної майбутньої мети», – додав О.Панькевич.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Микитенко на засіданні зазначив: «Перед цим заходом відбувся візит В.Януковича до Польщі. Під час цього візиту Президенти наших країн підписали «Дорожню карту українсько-польського співробітництва на 2011-2012 роки». Цей документ повинен надати імпульсу роботі нашій Раді на два роки».

За словами Є.Микитенка, це стосується прикордонної та міжрегіональної співпраці, налагодження дій між міністерствами та відомствами, запровадження спільного прикордонного-митного контролю. «Ця рада є унікальним механізмом, який об’єднує представників органів центральної виконавчої влади та представників органів місцевого самоврядування. За результатами роботи Ради буде складено протокол, який зафіксує наші здобутки та плани на найближчий час», – додав заступник міністра закордонних справ України Євген Микитенко.

Додамо, що на сьогодні заплановане урочисте підписання протоколу IX засідання українсько-польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва.