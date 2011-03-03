Комісія УЄФА проінспектувала стадіон у Львові

Львів. 3 березня. УНІАН. Група експертів на чолі з Головою департаменту УЄФА зі стадіонів та безпеки Марком Тіммером відвідала будівництво стадіону у Львові. Про це УНІАН повідомили в ДП "Дирекція з будівництва об'єктів до Євро 2012 у м. Львові".

Комісія перевірила якість робіт на стадіоні та обговорили ключові питання з підготовки об’єкту.

Експерти УЄФА відзначили позитивну динаміку, яка спостерігається на будівництві з часу останнього інспекційного візиту, який відбувся у листопаді минулого року.

Зокрема будівельникам вдалося увійти в графік по ключовим елементам конструкції арени.

За словами генерального директора Державного підприємства «Дирекція з будівництва об’єктів до Євро-2012 у м. Львові» Володимира Шадріна, на сьогодні можна впевнено говорити про готовність стадіону на половину. Будівельні роботи на арені будуть завершені до кінця літа, а здача стадіону в експлуатацію запланована на жовтень 2011 року.

Дані, які представники УЄФА отримали під час візиту, ляжуть в основу звіту, який організація обіцяє представити впродовж місяця.