Проблем із борошном не буде, - Цимбалюк

Львів. 12 березня. УНІАН. Проблем із забезпеченням Львівської області борошном не виникне. Про це під час наради заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

За його словами, усі заявки, які подали хлібопекарські підприємства, буде виконано. Окрім того, на нараді розглянули питання можливості закупівлі великими мережами продуктів, які виробляють місцеві підприємства.

Особливу увагу приділили питанням сільського господарства. Зокрема, йшлося про те, що використання земель повинно бути ефективним.

«Кожен гектар має бути виораний, оброблений та засіяний. В кожній районній адміністрації повинні бути створені комісії, які встановлять скільки у кожному районі є земель сільськогосподарського призначення, які не використовуються», - наголосив Михайло Цимбалюк.