Український НРК уперше десантували на лівий берег Дніпра: знищено позицію операторів БпЛА

У ВМС зазначають, що морські піхотинці провели унікальну бойову операцію.

Українські наземні роботи вперше десантували повітрям на окупований лівий берег Дніпра - знищено позицію операторів БпЛА. Про це заявила пресслужба Військово-морських сил ЗС України.

Йдеться, що морські піхотинці провели унікальну бойову операцію, під час якої наземний роботизований комплекс (НРК) доправили з правого на окупований лівий берег Дніпра за допомогою безпілотника.

"Морські піхотинці провели унікальну бойову операцію: наземний роботизований комплекс – у якості камікадзе – десантовано з правого на лівий берег Дніпра", - повідомили у ВМС.

Як зазначається, операцію провів 426-й окремий полк безпілотних систем. Взвод НРК спільно з екіпажами FPV-дронів, дронів-бомберів і розвідувальних безпілотників організував комбіновану атаку.

БПЛА "Перун" доставив на лівий берег наземний роботизований комплекс типу "камікадзе", оснащений бойовою частиною масою 7 кг. Десантування пройшло успішно: комплекс не зазнав пошкоджень, зберіг керованість і зв’язок з операторами.

"Десантування пройшло без втрати комплексу: керованість і зв'язок збережено повністю", - підкреслюють військові.

Потім НРК самостійно почав долати визначений маршрут. Під час руху з його борту та з повітря виявляли позиції противника, які одразу атакували FPV-дрони.

Кінцевою ціллю стала будівля, де розташовувалися оператори ворожих безпілотників. Коли з дверей вийшов російський військовий, оператор НРК активував бойову частину.

"Фінальна точка - вхід до будівлі - позиція ворожих операторів БпЛА. Коли з дверей вийшов окупант, оператор ініціював детонацію. Ціль уражено. Позицію було додатково уражено FPV", - розповіли у ВМС.

Підкреслюється, що усі етапи операції зафіксували на відео. Втрат серед українських військових немає.

Останні новини з фронту

Як писав УНІАН, російські військові влаштували на жителів правобережжя Херсощини справжнє сафарі – з лівого берега Дніпра, який окупований РФ з 2022 року, запускають дрони, якими вбивають звичайних цивільних.

Також нещодавно повідомлялось, що українські військові встановлюють на наземні роботизовані комплекси гранатомети, щоб атакувати позиції противника, не наражаючи на небезпеку своїх бійців. Йшлося, що це дозволяє наблизити вогневу міць до противника без безпосередньої участі піхоти.

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