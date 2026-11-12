Віткофф та Кушнер прибули на переговори до Москви

У аеропорту американців зустрів спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер після переговорыв у Абу-Дабі прибули до Москви.

Як повідомили росЗМІ, літак з американськими представниками уже приземлився у московському аеропорту Внуково. Там американців зустрів спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Наразі переговірники виїхали з аеропорту.

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Нагадаємо, напередодні президент Україні Володимир Зеленський повідомляв, що Віткофф та Кушнер планують провести перемовини з російською стороною.

Переговори в Абу-Дабі: новини

10–11 листопада в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) відбулися тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни. США виступили посередником у переговорному процесі. Це перша подібна зустріч сторін із лютого.

Українську делегацію очолив секретар РНБО Рустем Умєров. До неї також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Вадим Скібіцький. США представляли Стів Віткофф і Джаред Кушнер, російську делегацію – помічник Володимира Путіна Володимир Мединський.

Під час зустрічей сторони обговорювали:

можливість масштабного обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000" або "1500 на 1500";

гарантії безпеки для України;

припинення бойових дій та можливі кроки для деескалації;

територіальні питання.

За словами Зеленського, російська делегація також порушувала питання територій.

Після першого дня переговорів Зеленський назвав їх конструктивними та змістовними. Водночас домовленості про припинення війни поки не досягнуто.

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