Долар злетів до максимуму за 19 місяців

Євро щодо долара подешевшав до найнижчого рівня з травня минулого року.

Американський долар зріс до найвищого рівня за 19 місяців щодо основних світових валют на тлі очікувань трейдерів щодо подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Як пише Reuters, трейдери посилили ставки на подальше посилення монетарної політики ФРС після того, як жовтнева інфляція у США виявилася вищою за очікування.

Додатковим чинником стали низка жорстких заяв представників американського центробанку, які висловили занепокоєння через стійку інфляцію та не виключили підвищення ставки одразу на 0,5 відсоткового пункта.

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Деякі брокерські компанії, зокрема Goldman Sachs, тепер очікують ще одного підвищення ставки на початку наступного року, додатково до грудневого.

Індекс долара США, який відображає його курс щодо кошика основних світових валют, зріс на 0,11% – до 102,98 пункта. Це найвищий показник із квітня 2025 року.

Євро подешевшав на 0,08% щодо долара США – до 1,108, опустившись до найнижчого рівня з травня минулого року. Фунт стерлінгів ослаб на 0,16% – до 1,3259 долара США.

Щодо японської єни долар США подешевшав на 0,03% – до 159,74 єни після коливань між зростанням і падінням. Раніше американська валюта сягнула найвищого рівня за понад два місяці щодо єни.

Австралійський долар подешевшав на 0,15% щодо американського – до 0,6836 долара, залишаючись поблизу семимісячного мінімуму. Новозеландський долар втратив 0,18% і опустився до 0,5552 долара США.

На ринку криптовалют біткоїн подешевшав на 1,03% – до 73 548,43 долара США. Ethereum знизився на 1,05% – до 2046,72 долара США.

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара США в Україні залишатиметься під тиском підвищеного попиту на валюту. Цього тижня готівковий долар в обмінниках може коштувати до 46,40 грн, а євро – до 51,90 грн, розповів фінансовий аналітик Олексій Козирєв.

Національний банк України встановив на 12 листопада офіційний курс долара до гривні на рівні 45,32 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

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