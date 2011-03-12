9 матерів-героїнь Буського району отримали почесні звання

Львів. 12 березня. УНІАН. Дев’ятеро мешканок Буського району Львівщини отримали від голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка нагороди «Мати-Героїня».

Нагороди голова Львівської ОДА вручив у межах робочої поїздки до Буського району 12 березня.

«Від імені Президента України Віктора Януковича хочу привітати вас з цією найвищою відзнакою, - зазначив Михайло Цимбалюк. - Ви віддали своє життя дітям, зробили справжній подвиг, адже виховання п’ятьох і більше дітей – це велика праця. Ви насправді є героїнями. Бажаю, щоб ваші діти, внуки та правнуки вас тішили».