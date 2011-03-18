У виправній колонії Львова засуджений покінчив життя самогубством

23:12, 18 березня 2011
Львів
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Відбував покарання за зґвалтування

Львів. 18 березня. УНІАН. У Львові у виправній колонії (ЛВК-30) покінчив життя самогубством засуджений по ст. 152 ч. 3.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, 20-річний чоловік звів порахунки з життям «через повішання».

За інформацією джерела, чоловік був засуджений по ст. 152 ч. 3 (Стаття 152 ч. 3.  Зґвалтування вчинене  групою  осіб,   або   зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього - карається позбавленням  волі  на срок від семи до дванадцяти років).


 

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