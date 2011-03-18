У виправній колонії Львова засуджений покінчив життя самогубством
23:12, 18 березня 2011Львів
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Відбував покарання за зґвалтування
Львів. 18 березня. УНІАН. У Львові у виправній колонії (ЛВК-30) покінчив життя самогубством засуджений по ст. 152 ч. 3.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, 20-річний чоловік звів порахунки з життям «через повішання».
За інформацією джерела, чоловік був засуджений по ст. 152 ч. 3 (Стаття 152 ч. 3. Зґвалтування вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього - карається позбавленням волі на срок від семи до дванадцяти років).
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