До 2015 року країна повинна перейти на цифрове телерадіомовлення

Львів. 22 березня. УНІАН. Сьогодні в Львівській ОДА відбулася нарада з керівниками місцевих та регіональних телерадіоорганізацій Львівської та Тернопільської областей щодо впровадження наземного цифрового телебачення в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Участь в нараді взяли заступник голови ОДА - керівник апарату ЛОДА Ольга Гузар, перший заступник голови Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення Оксана Головатенко, заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак, член Національної ради Ірина Опілат, представник Нацради у Львівській області Петро Цеголко, керівники телерадіоорганізацій Львівщини та Тернопільщини.

На нараді було обговорено питання розвитку телерадіоінформаційної сфери регіону та актуальні питання вітчизняного телерадіопростору загалом в межах здійснення переходу від аналогового до цифрового мовлення до 2015 року.

«До 2015 року всі країни повинні перейти на цифрове мовлення. Ніхто не говорить, що цей шлях пройти легко і просто. Але ми повинні це зробити, щоб Україна не залишилася білою плямою», - зазначила під час виступу заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак. Вона також повідомила, що на сьогодні через конкурс визначено провайдера – ТОВ «Зеонбуд», який завершив уточнення і координацію частотних планів по чотирьох мультиплексах, відпрацював технічний регламент та провів маркетингові дослідження щодо закупівлі передавачів, вмикання яких розпочнеться з червня 2011 року. З кінця 2011 та впродовж 2012 року провайдер планує налагодити процес забезпечення населення пристроями прийому цифрового ефірного телебачення (Set-Top-Box).

Крім того, слід зауважити, що згідно з «Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору України», ухваленого Нацрадою та зареєстрованому в Міністерстві юстиції, переважне право на отримання ліцензії на мовлення в цифрових телемережах Нацрада надає перевагу Національній телерадіокомпанії України, обласним державним телерадіокомпаніям (на мовлення в межах області), телекомпаніям, які мають діючу мережу наземного аналогового мовлення з охопленням цілодобовим телемовленням не менше 50% населення України, а також трьом провідним регіональним/місцевим телекомпаніям у кожному регіоні (га мовлення в межах регіону/міста).