У школі-інтернаті на Львівщині зґвалтували 11-річну ученицю
18:05, 05 квітня 2011Львів
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У шкільному туалеті
Львівська область. 5 квітня. УНІАН. На Львівщині зґвалтували 11-річну ученицю однієї із шкіл-інтернатів області.
Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції звернулася матір дівчинки, яка повідомила, що її неповнолітню доньку під час навчання у школі-інтернаті зґвалтували.
Проведеними заходами було встановлено, зґвалтував дівчинку 16-річний учень цієї ж школи-інтернату, наглумившись над нею у приміщенні шкільного туалету.
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