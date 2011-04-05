У школі-інтернаті на Львівщині зґвалтували 11-річну ученицю

Львівська область. 5 квітня. УНІАН. На Львівщині зґвалтували 11-річну ученицю однієї із шкіл-інтернатів області.

Як поінформувало УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції звернулася матір дівчинки, яка повідомила, що її неповнолітню доньку під час навчання у школі-інтернаті зґвалтували.

Проведеними заходами було встановлено, зґвалтував дівчинку 16-річний учень цієї ж школи-інтернату, наглумившись над нею у приміщенні шкільного туалету.