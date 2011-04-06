У Львові робітник впав з будівельних риштувань

Львів. 5 квітня. УНІАН. У Львові з висоти четвертого поверху будинку, із будівельних риштувань, впав робітник, який проводив зовнішні фасадні роботи одного з будинків на вулиці Мечникова.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що 61-річний робітник під час проведення зовнішніх фасадних робіт, знаходячись на будівельних риштуваннях на рівні четвертого поверху будинку, втратив рівновагу і впав на землю.

Потерпілого госпіталізовано у реанімаційне відділення лікарні.

Перевірку по даному факту проводить прокуратура Львова.