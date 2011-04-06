На Львівщині у кожному районі відбудуться ярмарки
15:16, 06 квітня 2011Львів
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Перед Великоднем
Львів. 6 квітня. УНІАН. Перед Великоднем у Львівській області в кожному районі відбудуться ярмарки. Таке розпорядження дав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради з головами РДА 5 квітня.
Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.
«Для того, щоб стабілізувати ціни перед Великоднем у кожному районі Львівщини відбудуться ярмарки», - зазначив голова ОДА.
«На цих ярмарках продукцію реалізовуватимуть виробники», – додав М. Цимбалюк.
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