На Львівщині у кожному районі відбудуться ярмарки

Львів. 6 квітня. УНІАН. Перед Великоднем у Львівській області в кожному районі відбудуться ярмарки. Таке розпорядження дав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради з головами РДА 5 квітня.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

«Для того, щоб стабілізувати ціни перед Великоднем у кожному районі Львівщини відбудуться ярмарки», - зазначив голова ОДА.

«На цих ярмарках продукцію реалізовуватимуть виробники», – додав М. Цимбалюк.