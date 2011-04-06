На Львівщині у кожному районі відбудуться ярмарки

15:16, 06 квітня 2011
Львів
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Перед Великоднем

Львів. 6 квітня. УНІАН. Перед Великоднем у Львівській області в кожному районі відбудуться  ярмарки. Таке розпорядження дав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради з головами РДА 5 квітня.

Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

«Для того, щоб стабілізувати ціни перед Великоднем у кожному районі Львівщини відбудуться ярмарки», - зазначив голова ОДА.

«На цих ярмарках продукцію реалізовуватимуть виробники», – додав М. Цимбалюк.

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