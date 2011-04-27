18-річний водій «БМВ» скоїв ДТП: травмовано 4 осіб

Львів. 27 квітня. УНІАН. Вчора, 26 квітня, на об’їзній дорозі міста Стрия 18-річний водій автомобіля «БМВ-316» не впорався з керуванням та з’їхав за межі проїжджої частини дороги, де зіткнувся із автомобільними шинами (біля СТО), які знаходились на газоні за тротуаром.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Як зазначають в ДАІ, після зіткнення із шинами, «БМВ» зіткнулося з огорожею будинку № 18 на вул. Сонячній у місті Стрию.

Унаслідок цієї ДТП водій та пасажири автомобіля, 16-річний, 21-річний та 26-річний жителі села Завадів, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у Стрийську центральну районну лікарню.