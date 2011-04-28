Львівських школярів «призвали» на один день до армії. Фото

Львів. 28 квітня. УНІАН. У Львові близько 300 випускників шкіл відвідали розташування полку «крилатої гвардії», де мали змогу побачити, як організовані умови побуту, служби та повсякденної життєдіяльності військовослужбовців за контрактом, солдатів та офіцерів Збройних Сил України.

Про це УНІАН повідомили у Регіональному медіа-центрі МО України (м. Львів).

Як зазначив начальника 165 Територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом, ця акція була організована спільно із відділом освіти при обласній державній адміністрації із метою популяризації військової служби, зокрема, служби за контрактом, у молодіжному середовищі.

Під час заходу, школярі побували у клубі військової частини, де фахівці 165 ТЦК розповіли їм про те, яким чином можна вступити до лав ЗС України на контрактній основі, а офіцери відділення виховної роботи 80 окремого аеромобільного полку продемонстрували школярам фільм про повсякденне життя, службу та бойове навчання воїнів-аеромобілістів.

Згодом розділившись на декілька груп, учні оглянули розташування полку, подивилися, як працює парашутно-десантний комплекс частини, музей бойової слави Західного оперативного командування. Неабияке зацікавлення у них викликали заняття на навчальних точках, де військовослужбовці-контрактники полку розповіли їм про будову та принципи дії людських десантних парашутів та стрілецької зброї, яка перебуває на озброєнні Сухопутних військ ЗС України.