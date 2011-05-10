На євроарені кількість робітників збільшилась на 46%

Львів. 10 травня. УНІАН. На 5 травня на стадіоні у Львові кількість робітників збільшилася на 46%. Зараз на стадіоні працює 1 077 осіб, тоді як на 16 квітня їх було – 734.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м. Львові».

Як повідомив керівник проекту з будівництва стадіону ДП «Західінфрапроект» О. Кирилов: «З 20 травня кількість робітників збільшиться до 1200 на добу. Ми розуміємо наскільки відповідальною є наша робота і тому професійна команда інтенсивно і вчасно виконує плани робіт, залучаючи до 80-ти одиниць будівельної техніки».

Варто зазначити, що на стадіоні вже завершуються роботи з влаштування зовнішніх мереж водо- і газопостачання та систем каналізації. Також триває монтаж внутрішніх сходинок на першому і другому ярусі глядацьких трибун.