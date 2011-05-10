У Львові порушили кримінальну справу за хуліганство 9 травня

Львів. 10 травня. УНІАН. За фактом хуліганства під час сутичок 9 травня у Львові Личаківським райвідділом міської міліції порушено кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомив начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

Як повідомлялося, 9 травня під час сутичок біля пагорба Слави з травматичної зброї було поранено в ногу члена ВО «Свобода», помічника депутата міської ради Олега КОВПАКА.

Д.ХАРЧУК зазначив, що зараз проводиться розслідування обставин цього інциденту. Встановлено особу, яка стріляла, – це 30-річний львів’янин, який звернувся із заявою до правоохоронних органів про побиття і на даний час перебуває в лікарні. Триває розслідування.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, члена «Свободи» поранив зі зброї із гумовими кулями син колишнього заступника Управління ДАІ у Львівській області Любомира С.

Як також повідомили УНІАН представники ВО «Свобода», зброя, з якої здійснено постріл, зареєстрована під номером ХК 0821.