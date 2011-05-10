Людина з пістолетом розповіла про «героїчний шлях» на Пагорб Слави

Київ. 10 травня. УНІАН. Святослав Сопільник, який під час сутичок 9 травня у Львові з травматичної зброї поранив у ногу члена ВО «Свобода», помічника депутата міської ради Олега Ковпака, заявляє, що він не стріляв, а лише оборонявся.

Розповідь про "героїчний шлях" до Пагорба Слави колишнього капітана міліції, інваліда другої групи наводить "Комсомольська правда в Україні". За словами Сопільника, його разом з друзями і ветеранами невідомі двічі побили битами просто на підході до Пагорба Слави. Він намагався захистити хоча б літніх жінок, які були поряд, але не виходило.

Невідомі в масках із шматками арматури побили його ще на підході до Пагорба Слави битами, повалили на землю, топтали ногами, на сорочці досі є сліди чийогось взуття.

"Вони бризкали в обличчя балончиками з нервово-паралітичним газом і всіляко знущалися. А додатково ще і пограбували мене і мого товариша: забрали 1600 гривень, два мобільні телефони і мій пістолет, - розповідає пан Святослав. - Я зробив два попереджувальні постріли в повітря, але молодчиків було не зупинити. Вони нахабно продовжували лізти в бійку і зривати з нас стрічки. Коли я зробив два попереджувальні постріли, вони трохи відійшли, а потім почали нас закидати димовими шашками, камінням і цеглою, повалили на землю і почали бити. У мене струс мозку, проламаний ніс, шви на лобі і множинні удари ребер".

Також він запевнив кореспондента видання, що "не стріляв я навмисно в людину в масці, і не знав, хто він, під маскою не видно. А коли мене смикали і били, вийшло якось, пістолет же я направляв вниз, а не на людей..."

Водночас на фото з місця події добре помітні і зовнішній вигляд "побитого" на шляху до Пагорба Слави "героя", і "направлений вниз, жодним чином не на людей" пістолет.

За фактом хуліганства під час зіткнень 9 травня в Львові Личаковський райвідділ міської міліції порушив кримінальну справу.

Про це УНІАН повідомив начальник Відділу зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Львівській області Денис ХАРЧУК.

Як повідомлялося, 9 травня під час зіткнень біля Пагорбу Слави з травматичної зброї був поранений в ногу член ВО «Свобода», помічник депутата міської ради Олег КОВПАК.

Д.ХАРЧУК зазначив, що ведеться розслідування обставин цього інциденту. Встановлено, хто стріляв - це 30-річний львів`янин, який звернувся із заявою до правоохоронних органів про побиття, і нині перебуває в лікарні. Триває розслідування.

Як повідомив УНІАН співрозмовник у правоохоронних органах, члена «Свободи» поранив із зброї з гумовими кулями син колишнього заступника начальника Управління ДАІ в Львівській області Любомира С.

Як також повідомили УНІАН представники ВО «Свобода», зброю, з якої зроблено постріл, зареєстровано під номером ХК 0821.