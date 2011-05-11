У Львові виступить Угорський національний ансамбль пісні та танцю

Львів. 11 травня. УНІАН. На сцені Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької 11 червня пройдуть гастролі Угорського національного ансамблю пісні та танцю. Про це йшлося 11 травня під час зустрічі першого заступника голови Львівської ОДА Мирона Янківа з Генеральним консулом в м. Ужгороді Йожефом Бачкаї.

На зустрічі також були присутні почесний консул Угорської Республіки у Львові Лариса Малех, голова Товариства угорської культури м. Львова Габор Сарваш, начальник управління міжнародного співробітництва Львівської ОДА Лев Захарчишин, представник МЗС України у Львові Вячеслав Войнаровський, художній керівник-директор Львівської опери Тадей Едер.

«До складу ансамблю входить 80 людей. Всі вони приїдуть, щоб представити львівському глядачеві угорську культуру», – зазначив Генеральний консул.

Під час зустрічі сторони також домовились, що під час цієї культурної події відбудеться зустріч депутатів парламенту Угорщини та представників влади Львівщини щодо обговорення співпраці з використанням інструментів «Східного партнерства».