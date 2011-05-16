У червні комуністи проведуть у Львові акцію - Симоненко

Донецьк. 16 травня. УНІАН. У червні активісти КПУ і КПРФ проведуть у Львові спільну акцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Донецьку повідомив лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО.

За словами П.СИМОНЕНКА, зараз вирішується питання про дату проведення цієї акції, можливо, це буде 22 червня.

«Річ у тому, що ми розмовляли з Геннадієм Андрійовичем ЗЮГАНОВИМ (лідером КПРФ) і вважаємо, що комуністи повинні показати, що наші прагнення - це повага до суверенітету держав і України, і Російської Федерації. Ми повинні показати сьогодні, що комуністи будуть усе робити для того, щоб захистити правду історії. Що комуністи і України, і Російської Федерації будуть усе робити для того, щоб, поважаючи традиції народів, ми віддали пам`ять і найглибшу пошану тим, хто забезпечив те, що ми сьогодні маємо. Ми обговорюємо питання про проведення спільної акції у Львові», - зазначив він.

П.СИМОНЕНКО вважає, що ця акція продемонструє взаємну повагу українського і російського народів.