У Трускавці відбудеться кінофестиваль “Золота пектораль”

Київ. 23 травня. УНІАН. 2-5 червня в Трускавці Львівської області відбудеться міжнародний кінофестиваль “Золота пектораль”.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН розповіли його організатори.

Президент фестивалю Костянтин СТОГНІЙ розповів, що його ідею організувати подібний кінофестиваль підтримали декілька меценатів. Один з них, бізнесмен Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ, запропонував, аби фестиваль “Золота пектораль” прийняв трускавецький готель “Женева”. За словами К.СТОГНІЯ, фільми фестивалю демонструватимуться в трьох залах цього готелю. “Таким чином, люди, які відпочивають у Трускавці, зможуть вибирати, який фільм і в якому залі переглянути”, - додав він.

За інформацією організаторів, фестиваль має статус міжнародного.

Цього року в конкурсній програмі візьмуть участь фільми з майже 10 країн світу, усього члени журі відібрали до участі в конкурсі близько 60 стрічок. На фестивалі демонструватимуться як фільми останніх років, так і ретроспективи.

Як зазначив член журі Сергій БОРДЕНЮК, зокрема, демонструватиметься ретроспектива фільмів українського актора, режисера і сценариста Івана Миколайчука. Він розповів, що фільми, які будуть показані, були відреставровані на високому технічному рівні.

Планується, що спеціальним гостем “Золотої пекторалі” стане відомий сербський кінорежисер Емір КУСТУРІЦА. Також гостями фестивалю буде низка російських і українських діячів кіно, серед яких Лідія ФЕДОСЄЄВА-ШУКШИНА, Лев ДУРОВ, Сергій ЖИГУНОВ, Володимир ГОРЯНСЬКИЙ, Остап СТУПКА та інші.

Церемонія нагородження переможців фестивалю відбудеться 4 червня. Спеціальними гостями церемонії стануть співак Володимир ГРИШКО та група “Бумбокс”.