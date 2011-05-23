Фестиваль «Шляхами пригод бравого вояка Швейка» стартує зі Львова

Львів. 23 травня. УНІАН. З 24 до 29 травня проходитиме VI Міжнародний фестиваль “Шляхами пригод бравого вояка Швейка”.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, урочисте відкриття фестивалю відбудеться біля кованого силуету Швейка на площі Ринок у Львові.

Участь у відкритті візьмуть представники влади, відомі швейкознавці, учасники міжнародного велопробігу «Шляхом бравого вояка Швейка». Важливим складовим дійства стане заснування Швейківського товариства у м.Львові, проведення вистави за участі акторів театру юного глядача, відомих львівських гумористичних акторів.



Фестиваль проходитиме на території України (Львівська обл.), Польщі, Словаччини та Угорщини. Фестиваль є продовженням спільних інноваційних заходів, спрямованих на створення нових туристичних продуктів Львівського регіону. Акція проводиться у формі велосипедного пробігу, театралізованого дійства та конференції.