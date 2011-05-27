Цимбалюк привітав випускників Лапаївської школи

Львів. 27 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав Лапаївську загальноосвітню середню школу Пустомитівського району та взяв участь у святі останнього дзвоника.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, Цимбалюк подарував 30 випускникам цієї школи книжки та «Кобзар».

«Сьогодні на очах у ваших батьків сльози. Я згадую свій випускний, тоді я не розумів сліз своєї мами, а вони, наші батьки, знали, що це закінчення нашого дитинства, початок дорослого, часом, складного життя. Ви повинні розуміти наскільки відповідальним є для вас вибір майбутньої професії, це фактично ваш життєвий шлях, підійдіть свідомо та відповідально до цього кроку.

Ми даруємо вам сьогодні «Кобзар». Це видання повинно бути у кожній родині. Це наша духовність та національна свідомість, яку ви також повинні плекати у своїх дітях», зазначив голова Львівської ОДА.

Загалом у школі с. Лапаївка навчається 583 дитини.

Додамо, що сьогодні всі керівники управлінь ЛОДА відвідують школи Львова. останній дзвоник у школах Львівщини цього року пролунає для 15 тис. випускників 11-х класів та 30 тис. випускників 9-х класів.