У Сокальському районі відкрито навчально-виховний комплекс

19:11, 31 травня 2011
Львів
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Створено 10 робочих місць

Львів. 31 травня. УНІАН. Сьогодні за участі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка, керівництва Сокальського району та громади відкрито Лещатівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – дошкільний навчальний заклад». Цей НВК збудований до 20-ї річниці Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Дякую всім тим, хто долучився до реставрації і добудови цього закладу. Це приклад того, як громада робить конкретні кроки, спрямовані на покращення життя. Бажаю всім дітям світлого майбутнього та успішного навчання, а дорослим - народжувати більше дітей, бо саме діти є найбільшим багатством нашої держави», - зазначив під час виступу голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Голова Боб’ятинської сільської ради (якій підпорядковується село Лещатів) Богдан Мельничук та директор навчально-виховного комплексу Ольга Марцинюк подякували керівництву області та району за допомогу в будівництві цього закладу.

Учні цього навчального закладу продемонстрували театралізовану виставу з нагоди відкриття НВК.

Михайло Цимбалюк подарував цінні подарунки для учнів Лещатівського навчально-виховного закладу, зокрема, комп’ютер, книги та солодощі.

Нагадаємо, в 2008 році було розпочато капітальний ремонт аварійного приміщення школи в навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ст. – дитячий садок», який зможе забезпечити охоплення дошкільною та початковою освітою дітей із сіл Лещатів та Залижня.

Кількість коштів, виділених на введення НВК в дію, становить: з обласного бюджету – 200 тис. грн., районного бюджету – 1 млн. 200 тис. грн.

Відкриття НВК дасть можливість охопити 25 дітей дошкільною освітою та 20 дітей початковою освітою, створено 10 робочих місць.

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