Розпочато проект «Мандруймо Львівщиною разом»

Львів. 22 червня. УНІАН. Управління розвитку туризму та курортів Львівської ОДА за ініціативи Громадської організації «Галицькі оселі» розпочало проект «Мандруймо Львівщиною разом». Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Проект передбачає створення умов для якісного розвитку внутрішнього туризму, промоції колоритності, унікальності, харизматичності туристичних осередків регіону, забезпечення нових ринків попиту для середовища народних майстрів, розкриття самобутності та гостинності мешканців Львівщини і включає низку виїздів до найбільш атракційних туристичних об’єктів та місць області, покази майстер-класів з народного промислу (лозоплетіння, гончарства, ткацтва, вишивання, іграшкотворення тощо).

Проект вперше розпочався з відвідання унікального села Гавареччина, де спадкові гончари творять справжні дива – з мокрого згустку глини за якусь мить виростає мистецький витвір. Це єдине збережене село, де за такою технологією виготовляють чорнодимну кераміку. Народний майстер Іван (перейняв цей фах від діда) показав майстер-клас з виготовлення виробу та розповів секрети технології, які забезпечують належне проходження всього процесу виготовлення виробу.

Село Гавареччина Золочівського району є осередком традиційного народного промислу – чорнодимленої (чорнолощеної, «чорної», «сивої», «задимленої», «закуреної») не поливаної кераміки. На території села розташовано громадський музей Української історії – музей-криївка воїнів УПА.