Сьогодні Львівщина молиться, – Цимбалюк

Львів. 22 червня, УНІАН. Після покладання квітів до пам’ятника жертв комуністичних злочинів, у внутрішньому дворику «Тюрми на Лонцького» була відслужена панахида за жертвами та всіма загиблими під час Другої світової війни.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Панахиду відслужили священики всіх конфесій. За жертв війни молилися голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, міський голова Львова Андрій Садовий та інші представники влади та громадськості.

«Сьогодні Львівщина молиться, запалює свічки та відслужує молебень. Ми запросили до спільної молитви представників всіх конфесій та різних політичних сил, яким небайдуже майбутнє і дорога пам’ять про минуле. Тільки пам’ятаючи уроки війни, можна будувати майбутнє» - зазначив голова Львівської ОДА.

Також М. Цимбалюк подякував всім представникам політичних сил за те, що вони спільно з органами влади вшанували світлу пам’ять жертв війни.

Фото Львівської ОДА