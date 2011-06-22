Призначено голову Турківської РДА

Розпорядження Януковича

Львів. 22 червня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович відповідним розпорядженням призначив Володимира Гребенюка головою Турківської районної державної адміністрації Львівської області. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави. Розпорядження Віктор Янукович підписав 22 червня 2011 року. Як повідомляв УНІАН, попереднього голову РДА Василя Чернянського було звільнено 8 квітня 2011 року за порушення присяги державного службовця.

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