На Львівщині нарощуватимуть виробництво молока та м’яса

Львів. 6 липня. УНІАН. Депутати Львівської обласної ради на сесійному засіданні 5 липня прийняли три програми розвитку аграрно-промислового комплексу Львівської області на 2011 рік. Із даного питання на сесії доповідав в. о. начальника головного управління аграрно-промислового розвитку облдержадміністрації М.Кучеренко.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Відтак, на Львівщині діятиме Програма фінансової підтримки підприємств аграрно-промислового комплексу через механізм здешевлення кредитів на 2011 рік.

Компенсація надаватиметься підприємствам аграрно-промислового комплексу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кредитами, залученими в національній валюті та 10% – за кредитами, залученими в іноземній валюті.

Також депутати затвердили Програму розвитку молочного і м’ясного скотарства та свинарства на 2011 рік. Основним завданням програми є забезпечення виробництва продуктів харчування тваринного походження у області, які відповідають нормам продовольчого забезпечення населення області, держави, нарощування їх експорту при дотриманні європейських вимог утримання тварин та якості безпеки продукції.

Крім того дана програма стимулюватиме виробників усіх форм власності і господарювання до стабілізації і нарощування обсягів виробництвам молока і м’яса та підвищення продуктивності тварин.

Програма виконуватиметься завдяки нарощуванню обсягів штучного осіменіння корів, телиць, свиноматок та ремонтних свинок, як найдоступнішого способу покращення продуктивних та генетичних якостей майбутнього маточного поголів’я сільськогосподарських тварин, придбання племінних ресурсів вітчизняної та іноземної селекції, закупівлею телиць в господарствах для вирощування та відтворення, а також завдяки надання спеціальних дотацій фізичним особам на утримання корів молочного напряму продуктивності.

Також депутати затвердили Програму підтримки виставкової діяльності у сфері аграрно-промислового комплексу на 2011 рік, яка передбачає надання підтримки участі аграрно-промислового комплексу області в міжнародних та місцевих виставках та ярмарках, рекламно-інформаційних та представницьких заходах.