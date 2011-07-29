Митниця виявила порушень на 35 млн. грн.

Львів. 29 липня. УНІАН. З початку року підрозділи Львівської митниці виявили і припинили 1 тис. 254 порушень митних правил. Про це під час спільної наради керівництва митниці з представниками прокуратури, судів, повідомив начальник Львівської митниці Микола Харкавий.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, вартість предметів правопорушень становить понад 35 млн. грн.

За повідомленням прес-служби, кількість справ про порушення митних правил, порівняно з аналогічним періодом минулого року, збільшилась на 15%, а вартість предметів правопорушень – на 6%.