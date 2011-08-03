У центрі Львова водій побив жінку-паркувальницю

Львів. 3 серпня. УНІАН. Сьогодні у центрі Львова на вул. Валовій водій побив жінку – паркувальницю. Водій відмовився платити за стоянку і вдарив оператора паркування металевим паркувальним стовпчиком.

Зараз усі обставини інциденту з’ясовують працівники правоохоронних органів.

"Слід зазначити, що випадки, коли водії застосовують силу до операторів паркування трапляються досить часто. Цього тижня подібний інцидент стався на вул. Раппопорта, де водій відмовився платити. Цей випадок теж розслідують правоохоронні органи", - зазначив директор ЛКП "Муніципальна дружина" Семен Мисяк.