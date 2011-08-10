Аеропорт «Львів» отримав нового гендиректора

Львів. 10 серпня. УНІАН. Обов’язки керівника ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» виконує Роман Гонтарев.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, Роман Гонтарев призначений виконуючим обов’язки генерального директора аеропорту з 10 серпня 2011 року.

Цим же наказом Мінінфраструктури Тетяну Романовську – начальника аеровокзального комплексу підприємства – звільнено з займаної посади виконуючого обов’язки генерального директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» з 9 серпня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, директора ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» Олександра Загреву у травні 2011 року перевели на нову роботу заступником директора Львівської філії Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух).

З цього часу обов’язки директора львівського аеропорту виконувала Тетяна Романовська.