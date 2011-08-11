Ціна на хліб повинна бути стабільна, – Цимбалюк

Львів. 11 серпня. УНІАН. Ціна на хліб повинна бути стабільною. Зараз влітку є деяке зниження ціни на продукти овочевої групи. Про це на «12 каналі» заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Однак із подорожчанням пального і енергоносіїв може бути невелике підвищення ціни на хліб, але це ще не зараз», – додав губернатор.

Зараз основне завдання, за словами Михайла Цимбалюк, вчасно зібрати ранні зернові культури, висушити, і зберігати у відповідних умовах, бо саме від цього залежить якість борошна.

Цимбалюк також повідомив, що аграрії Львівщини вже почали обробляти землю і готувати ґрунт до посівної. «Ми плануємо збільшити посів озимих культур і це буде запорукою стабільності на ринку харчів в наступному році», – додав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.