Цимбалюк зустрівся із начальником облводгоспу
Говорили про берегоукріплення річок
Львів. 11 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 11 серпня провів робочу зустріч із начальником Львівського обласного виробничого управління водного господарства «Львівський облводгосп» Андрієм Завербним.
Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, під час зустрічі обговорювались питання добудови берегоукріплень річок області у рамках Програми протипаводкового захисту Львівщини, меліорації земель та їх обслуговування. Голова облдержадміністрації зокрема висловив незадоволення недостатньою роботою із меліорації земель області.
Окрім того, голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк сьогодні у рамках робочої поїздки у Самбірський район безпосередньо на місці ознайомиться із будівництвом водоакумулючої ємності на Правобережній заплаві річки Дністер у Самбірському районі «Чайковичі».
Начальник «Львівського облводгоспу» запевнив голову облдержадміністрації, що роботи із будівництва цього об’єкту уже перебувають на стадії завершення.