На «Галичфармі» створять нові робочі місця

Львів. 11 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 11 серпня провів робочу зустріч із головою наглядової ради «Галичфарму» Ольгою Семеренко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, під час зустрічі обговорено питання поточної діяльності підприємства, створення нових робочих місць тощо.

За результатами зустрічі, Ольга Семеренко запросила голову Львівської ОДА Михайла Цимбалюка на відзначення 100-річчя діяльності підприємства, яке відзначатиметься у вересні 2011 року.