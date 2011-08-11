У Львові байкери зберуться на акцію протесту

Львів. 11 серпня. УНІАН. Завтра, 12 серпня, біля пам’ятника Адаму Міцкевичу у Львові розпочнеться акція протесту байкерів усіх клубів міста проти свавілля на дорогах Львова та бездіяльності ДАІ, що призводить до смертей велосипедистів, скутеристів та мотоциклістів. Про це УНІАН повідомили організатори заходу.

Заплановано, що участь в акції загалом візьмуть понад 100 байкерів. Паралельно аналогічні акції відбуватимуться в Запоріжжі (а також у районних центрах Львівщини).

«Наша акція – це вже навіть не акція протесту, а крик про допомогу. Наші друзі, рідні та близькі люди гинуть на дорозі з вини водіїв автомобілів, які банально розмовляють по телефону, не звертаючи уваги на сам рух і дорогу. Ми закликаємо працівників Державтоінспекції – принаймні виконуйте свою роботу. Бо ціна вашої байдужості та, даруйте, гонитви за довгою копійкою – людське життя. Лише офіційно 5-10% ДТП сьогодні у м. Львові здійснюються через те, що водій користувався мобільним», – зазначають організатори.