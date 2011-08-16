До Дня Незалежності у Львові пройде урочиста академія

Львів. 16 серпня. УНІАН. Сьогодні під керівництвом заступника голови – керівника апарату Львівської ОДА Ольги Гузар відбулася робоча нарада з підготовки урочистої академії з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Режисер Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Галина Воловецька зачитала сценарій урочистої академії, присвяченій 20-ій річниці Незалежності і відзначила, що основна концепція заходу – Великдень України. Тому сценарний план представлений найкращими жанрами, найкращими номерами та найкращими колективами Львівщини.

Учасники наради також детально обговорили всі організаційні моменти, пов’язані із проведенням урочистої академії: проаналізували сценарій заходу, уточнили певні технічні моменти а також моменти, пов’язані з оформленням сцени та фасаду Оперного театру до свята та розглянули інші, не менш важливі питання, пов’язані із підготовкою до проведення заходу.

Нагадаємо, урочиста академія з нагоди 20-ї річниці Незалежності України, відбудеться у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької 22 серпня о 18.00.