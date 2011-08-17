У Львові горіла «Мазда»
11:16, 17 серпня 2011Львів
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Причина пожежі – підпал
Львів. 17 серпня. УНІАН. Сьогодні у Львові на вул. Моршинська, 2 виникла пожежа в автомобілі «Мазда CX-7». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
Вогнем пошкоджено кузов автомобіля.
Як повідомили в обласному управлінні МНС, ймовірна причина пожежі – занесення джерела запалювання невстановленою особою.
Пожежно-рятувальні підрозділи на пожежу не викликались.
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