У Львові горіла «Мазда»

Львів. 17 серпня. УНІАН. Сьогодні у Львові на вул. Моршинська, 2 виникла пожежа в автомобілі «Мазда CX-7». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Вогнем пошкоджено кузов автомобіля.

Як повідомили в обласному управлінні МНС, ймовірна причина пожежі – занесення джерела запалювання невстановленою особою.

Пожежно-рятувальні підрозділи на пожежу не викликались.