На дорозі Київ-Чоп водій вантажівки перекинув на легковик причіп

Львів. 17 серпня. УНІАН. У Львівській області водій тягача «МАЗ 5432» не впорався з керуванням, внаслідок чого причіп перекинувся на автомобіль «Mercedes-E124». Інцидент стався 16 серпня на дорозі Київ – Чоп в с. Тухолька Сколівського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Рятувальними підрозділами Стрийського та Сколівського РВ МНС вивільнили водія та пасажирку з деформованого легковика. Також здійснено промивання дорожнього полотна від паливно-мастильних матеріалів, від’єднано акумуляторну батарею на автомобілі «Mercedes-E124», та знято паливний бак на автомобілі «МАЗ 5432».

Внаслідок ДТП отримали травми різного ступеня важкості троє осіб, з них – одна дитина.

Усіх потерпілих доставлено в Сколівську центральну районну лікарню.