Львівська ОДА висловила співчуття з приводу смерті Джарти

Львів. 17 серпня. УНІАН. Львівська ОДА висловила глибокі співчуття з приводу передчасної смерті голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василя Джарти.

«З почуттям глибокої скорботи ми сприйняли звістку про передчасну смерть голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим Василя Джарти і висловлюємо щире співчуття всім його колегам, а також близьким, друзям і рідним.

Пішла з життя добропорядна, виважена, чуйна людина та яскрава особистість. Він завжди надихав колег власними ідеями та спрямовував усі сили на їх втілення. Світла пам’ять про видатну особистість, професіонала своєї справи, доброго товариша і друга назавжди залишиться у наших серцях», – зазначено в співчутті.

«Висловлю щирі співчуття родині з приводу тяжкої втрати та поділяю горе, ми сумуємо разом з вами», – зазначив у співчутті голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час зустрічі із ЗМІ у Києві.

Нагадаємо, у ніч на 17 серпня 2011 року після важкої хвороби помер прем'єр-міністр Автономної республіки Крим Василь Джарти.