У Львові через пішоходів сталося 90 ДТП

Львів. 19 серпня. УНІАН. За сім місяців цього 2011 року у Львові сталося 182 ДТП за участі пішоходів, у яких травмувалося 179 людей, а 9 – загинуло. З вини пішоходів сталося 90 таких ДТП, тобто кожна друга аварія за участі пішоходів стається з вини самих пішоходів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Таку кількість ДТП за участі пішоходів, обласне управління ДАІ пов’язує із настанням нового навчального року.



З метою профілактики порушень правил дорожнього руху з боку пішоходів та попередження ДТП за їх участі у ДАІ міста Львова розробили пам’ятки для пішоходів, які інспектори вручають пішоходам – порушникам та проводять з ними профілактичні бесіди у яких зазначають про права та обов’язки пішохода на дорозі.



Хочеться зазначити, що пішоходи – це найчисельніша група учасників дорожнього руху, які мають певні права та обов’язки передбачені Правилами дорожнього руху (розділ 4) та відповідальність передбачена ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Всього в області за сім місяців цього року сталося 6 316 ДТП, у яких загинула 101 особа.