Цимбалюк очолив рейтинг ТОП-100 в номінації «Влада»

Львів. 15 вересня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк посів перше місце у ТОП-100 в номінації «Влада» за версією суспільно-політичного інформагентства «Медіастар».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Суспільно-політичне інформагентство «Медіастар» працює на інформаційному ринку України з жовтня 2008 року. Це перспективна структура, з якої черпають актуальну суспільно-політичну інформацію читачі не лише Львова та області, а й з усієї України та за кордоном.