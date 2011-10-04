Цимбалюк: На форум у Трускавці приїде близько 600 учасників

Київ. 4 жовтня. УНІАН. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк чекає, що на XI Міжнародний економічний форум у Трускавці приїде близько 600 учасників.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Чекаємо близько 600 учасників із більш як 30 країн світу», - сказав М.Цимбалюк.

За його словами, на сьогоднішній день найбільшими інвесторами у Львівську область є поляки – близько 40% всіх інвестицій, а також представники Австрії, Данії, Великої Британії, Німеччини, США і Швейцарії.

М.Цимбалюк відзначив, що сьогодні Львівщина, серед іншого, зацікавлена в інвестиціях у вугільну галузь краю, використання альтернативних джерел енергії, туристичну галузь, сільське господарство тощо.

На форумі також обговорюватимуться питання інвестування в об`єкти у рамках підготовки до Зимової Олімпіади 2022 року.

«Ми хочемо, щоб на цьому економічному форумі, на окремому майданчику обговорили тему інвестицій в цю галузь. Хоча більшість зобов`язань в цьому напрямі бере на себе держава, ми хотіли б, щоб інвестори активніше брали участь у створенні спортивної та туристичної інфраструктури в гірській місцевості нашої області», - сказав М.Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, місцем проведення заходів у рамках XI Міжнародного економічного форуму визначено готель «Ріксос Прикарпаття».