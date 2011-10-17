Балога нагородив ліквідаторів екологічної ДТП на Львівщині

10:11, 17 жовтня 2011
Львів
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Подяки отримало 9 рятувальників

Львів. 17 жовтня. УНІАН. Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор Балога відзначив оперативну і злагоджену роботу підрозділів МНС з попередження витоку отрутохімікатів та можливого забруднення повітря внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 13 жовтня біля села Дідилів Кам'янка-Бузького району  на автошляху «Київ-Чоп».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За мужність і відвагу, сміливі, рішучі та професійні дії, проявлені при ліквідації надзвичайної ситуації наказом Міністра МНС України  нагороджено 9 рятувальників, зокрема Почесною відзнакою,  відзнаками “За відвагу в надзвичайній ситуації” ІІ ступеня, грамотами та почесними грамотами.

За  мужність і відвагу, сміливі, рішучі  та професійні  дії, проявлені  при  ліквідації  надзвичайної  ситуації  біля  села  Дідилів  Кам'янка-Бузького  району  Львівської області

Нагороджено  Почесною відзнакою МНС України

Пехника Сергія Івановича – заступника начальника центру – начальника оперативного відділу оперативно-координаційного центру  (служби 112)   Головного   управління   МНС   України   в   Львівській   області,  полковника служби цивільного захисту

Нагороджено відзнакою МНС України  “За відвагу в надзвичайній ситуації” ІІ ступеня

Бандуру Василя   Євстахійовича     –  командира     відділення   частини  спеціальної   техніки   загону   технічної   служби   Головного   управління   МНС  України в Львівській області, старшого прапорщика служби цивільного захисту

Нагороджено  відзнакою МНС України

Довгановського  Максима  Олександровича  – начальника   відділу  планування  заходів  цивільного  захисту  та  оперативної  підготовки  управління   цивільного захисту Головного  управління  МНС  України  в Львівській  області,  майора служби цивільного захисту

Рудька  Володимира  Степановича    –   начальника    окремого    поста  державної  пожежної  охорони   смт   Добротвір   Кам’янка-Бузького  районного  відділу  Головного  управління  МНС  України  в  Львівській  області,  майора  служби цивільного захисту
Нагороджено  Почесною грамотою МНС України

Брежнєва Сергія Валерійовича – начальника групи спеціальних робіт  з  радіаційного, хімічного  та  біологічного  захисту  загону  технічної  служби  Головного  управління  МНС  України  в  Львівській  області,  майора  служби  цивільного захисту

Дупелича  Олега Романовича     –  командира    відділення   частини  спеціальної   техніки   загону   технічної   служби   Головного   управління   МНС  України в Львівській області, прапорщика служби цивільного захисту

Мартиника Ігоря    Мар’яновича  – 38-ї   підпорядкованої   державної   пожежної   частини   Сихівського   районного  відділу міста Львова Головного управління МНС України в Львівській області,  прапорщика служби цивільного захисту

Нагороджено  Грамотою МНС України

Беспалова Павла Вікторовича – начальника караулу 4-ї самостійної  державної  пожежної  частини  Личаківського  районного  відділу  міста  Львова  Головного управління МНС України в Львівській області, старшого лейтенанта  служби цивільного захисту

Рудніцького  Романа  Андрійовича  –  старшого  пожежного  частини  спеціальної   техніки   загону   технічної   служби   Головного   управління   МНС  України в Львівській області, сержанта служби цивільного захисту

Нагадаємо, водій вантажного автомобіля Renault Premium не впорався з керуванням, здійснив зіткнення з електроопорою та з’їхав в кювет. У результаті ДТП водій загинув на місці події.
При цьому був деформований вантаж автомобілю – 26 бочок речовини мононітрохлорбензол.

Для координації дій на місце події була направлена мобільна-оперативна група ГУ МНС у Львівській області на чолі з начальником Головного управління генерал-майором служби цивільного захисту Сергієм Дмитровським.

Також було організоване виїзне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Богданом Петрушаком.

Підрозділи МНС провели розвідку місця події та евакуювали у радіусі 150 метрів 60 мешканців з прилеглих 16 житлових будинків. Після цього вони заклеїли пошкоджений тент автомобіля  з метою зменшення можливого забруднення повітря. Згодом рятувальники встановили, що розгерметизації бочок не було.

Всього для проведення аварійних робіт було залучено 70 людей та 31 одиниць техніки.

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