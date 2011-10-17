Балога нагородив ліквідаторів екологічної ДТП на Львівщині

Львів. 17 жовтня. УНІАН. Міністр надзвичайних ситуацій України Віктор Балога відзначив оперативну і злагоджену роботу підрозділів МНС з попередження витоку отрутохімікатів та можливого забруднення повітря внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 13 жовтня біля села Дідилів Кам'янка-Бузького району на автошляху «Київ-Чоп».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За мужність і відвагу, сміливі, рішучі та професійні дії, проявлені при ліквідації надзвичайної ситуації наказом Міністра МНС України нагороджено 9 рятувальників, зокрема Почесною відзнакою, відзнаками “За відвагу в надзвичайній ситуації” ІІ ступеня, грамотами та почесними грамотами.



За мужність і відвагу, сміливі, рішучі та професійні дії, проявлені при ліквідації надзвичайної ситуації біля села Дідилів Кам'янка-Бузького району Львівської області

Нагороджено Почесною відзнакою МНС України

Пехника Сергія Івановича – заступника начальника центру – начальника оперативного відділу оперативно-координаційного центру (служби 112) Головного управління МНС України в Львівській області, полковника служби цивільного захисту

Нагороджено відзнакою МНС України “За відвагу в надзвичайній ситуації” ІІ ступеня

Бандуру Василя Євстахійовича – командира відділення частини спеціальної техніки загону технічної служби Головного управління МНС України в Львівській області, старшого прапорщика служби цивільного захисту

Нагороджено відзнакою МНС України

Довгановського Максима Олександровича – начальника відділу планування заходів цивільного захисту та оперативної підготовки управління цивільного захисту Головного управління МНС України в Львівській області, майора служби цивільного захисту

Рудька Володимира Степановича – начальника окремого поста державної пожежної охорони смт Добротвір Кам’янка-Бузького районного відділу Головного управління МНС України в Львівській області, майора служби цивільного захисту

Нагороджено Почесною грамотою МНС України

Брежнєва Сергія Валерійовича – начальника групи спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту загону технічної служби Головного управління МНС України в Львівській області, майора служби цивільного захисту

Дупелича Олега Романовича – командира відділення частини спеціальної техніки загону технічної служби Головного управління МНС України в Львівській області, прапорщика служби цивільного захисту

Мартиника Ігоря Мар’яновича – 38-ї підпорядкованої державної пожежної частини Сихівського районного відділу міста Львова Головного управління МНС України в Львівській області, прапорщика служби цивільного захисту

Нагороджено Грамотою МНС України

Беспалова Павла Вікторовича – начальника караулу 4-ї самостійної державної пожежної частини Личаківського районного відділу міста Львова Головного управління МНС України в Львівській області, старшого лейтенанта служби цивільного захисту

Рудніцького Романа Андрійовича – старшого пожежного частини спеціальної техніки загону технічної служби Головного управління МНС України в Львівській області, сержанта служби цивільного захисту

Нагадаємо, водій вантажного автомобіля Renault Premium не впорався з керуванням, здійснив зіткнення з електроопорою та з’їхав в кювет. У результаті ДТП водій загинув на місці події.

При цьому був деформований вантаж автомобілю – 26 бочок речовини мононітрохлорбензол.

Для координації дій на місце події була направлена мобільна-оперативна група ГУ МНС у Львівській області на чолі з начальником Головного управління генерал-майором служби цивільного захисту Сергієм Дмитровським.

Також було організоване виїзне засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Богданом Петрушаком.

Підрозділи МНС провели розвідку місця події та евакуювали у радіусі 150 метрів 60 мешканців з прилеглих 16 житлових будинків. Після цього вони заклеїли пошкоджений тент автомобіля з метою зменшення можливого забруднення повітря. Згодом рятувальники встановили, що розгерметизації бочок не було.

Всього для проведення аварійних робіт було залучено 70 людей та 31 одиниць техніки.