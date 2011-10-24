Заклади соціальної сфери забезпечені теплоносієм на 100%

Львів. 24 жовтня. УНІАН. На 18 жовтня у Львівській області запущено 1300 котелень, що складає 100% від загальної кількості котелень (у тому числі комунальних 292 (100%) та відомчих 1008(100%). Про це сьогодні, 24 жовтня, йшлося під час селекторної наради, яка відбулася під керівництвом голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Як поінформував начальник головного управління житлово-комунального господарства Львівської ОДА Ігор Цейтлін, на 15 жовтня 2011 року всі заклади соціальної сфери забезпечено теплоносієм на 100%. Входження в опалювальний сезон 2011/12 року проходить під контролем та щоденним моніторингом головного управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, результати якого щоденно надаються Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

За оперативною інформацією, на 21 жовтня 2011 року у житлові будинки з централізованим опаленням подано теплоносій у 4421 будинок із загальної кількості 4465 будинків або 99,1%.

На сьогодні не подано теплоносії у 44 житлових будинки. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк з даного питання доручив провести внутрішню службову перевірку та впродовж трьох діб вжити заходів щодо забезпечення теплоносієм всіх без винятку житлових будинків.

Ігор Цейтлін також наголосив, що одним з пріоритетних Урядових завдань з підготовки об'єктів ЖКГ є забезпечення оснащення теплогенеруючих джерел приладами обліку виробленої теплової енергії. Згідно Урядового завдання комунальним підприємствам теплоенергетики необхідно було до 1 жовтня 2011 року, за рахунок власних обігових коштів, забезпечити стовідсотковий облік теплової енергії виробленої на теплогенеруючому обладнанні.

До Урядового завдання у населених пунктах області було встановлено 80 лічильників або 17,3% від загальної кількості приладів обліку, які необхідні для повного обліку виробленої теплової енергії. На сьогодні, 100% приладами обліку виробленої теплової енергії забезпечені лише комунальні теплопостачальні підприємства у м. Трускавці і Моршині.

На 21 жовтня 2011 р. закуплено і встановлено 49 лічильників, що становить 16,5% від загальної кількості лічильників необхідних до повного оснащення всіх котелень.

Розпочато роботи з встановлення приладів обліку у містах Дрогобичі 3 із 14 необхідних, Самборі 6 із 7 необхідних, Бродах 3 із 6 необхідних, Жидачеві 2 із 4 необхідних, м.Радехові 1 із 6 необхіднихі та м.Сколе 1 із 6 необхідних. Лише на теплопостачальних підприємствах м. Стрия, м. Борислава та м. Перемишлян встановлено всі необхідні прилади обліку.