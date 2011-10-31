Цимбалюк провів робочу нараду із головами РДА

Львів. 31 жовтня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 31 жовтня провів робочу нараду із головами районних державних адміністрацій, під час якої обговорено низку актуальних питань життя краю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема перший заступник голови облдержадміністрації Богдан Петрушак поінформував усіх присутніх із станом справ у економічній сфері області, зокрема про стан виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку області (районів), про виконання бюджету за 10 місяців 2011 року, про стан недоїмки до бюджетів усіх рівнів, про надходження інвестицій, про стан погашення заборгованості із заробітної плати.

Заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир Губицький поінформував усіх присутніх про питання соціальної інфраструктури, зокрема про здачу експлуатацію житла, про розробку містобудівної документації та виготовлення генпланів забудови населених пунктів, про створення місцевих підрозділів містобудівного кадастру, про підготовку до зимового періоду, про розміщення та будівництво полігону твердих побутових відходів, про тарифи на житлово-комунальні послуги.

Заступник голови Львівської облдержадміністрації Іван Стефанишин доповів голові облдержадміністрації Михайлу Цимбалюку про питання агропромислового комплексу та соціальні питання, зокрема ознайомив із ситуацією в районах щодо видачі державних актів на землю та ефективність використання землі, про завершення осінньо-польових робіт та про стан виплати соціальних допомог.

За підсумками розгляду кожного із питань, голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк дав конкретні доручення.