Двоє мешканців Львівщини безвісти зникли в Росії

Львів. 10 листопада. УНІАН. Двоє мешканців Львівської області, які поїхали на заробітки в Росію, зникли безвісти і рідним тривалий час нічого не відомо про їх долю.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до працівників міліції 9 листопада поступила заява від жительки одного із сіл Перемишлянського району, яка повідомила, що у 2008 році її 48-річний син поїхав на заробітки в Росію і до цього часу не повернувся.

Цього ж дня правоохоронцями було зареєстровано аналогічну заяву від жительки міста Червонограда. Жінка повідомила, що у 2001 році її 29-річний син поїхав на заробітки в Санкт-Петербург „і до цього часу його місце знаходження не відоме”.