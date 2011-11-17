Костюк: На Львівщині практично подолано заборгованість по зарплаті

Львів. 17 листопада. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк 16 листопада взяв участь в урочистостях з нагоди Дня працівника сільського господарства та привітав працівників галузі із професійним святом - Днем працівника сільського господарства.

Працівників галузі сільського господарства на урочистостях, які відбулись у Львівському національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької також привітав заступник голови Львівської облради Валерій Пятак.

У вітальному слові голова облдержадміністрації Михайло Костюк подякував працівникам галузі сільського господарства за їх любов до землі, невтомну працю на благо української держави, адже вони виконують почесні місію: вирощують найцінніше – хліб.

Михайло Костюк наголосив, що 2011 рік стає найкращим для Львівщини за показниками збору урожаю за усі часи Незалежності України.

«За 10 місяців цього року на Львівщині на 16,5% зросло виробництво валової продукції сільського господарства відповідно до минулого року. Практично зібрано 1 млн тонн зерна, 1,8 млн тонн картоплі, вироблено 105 тис. тонн цукру. Підприємства сільського господарства області отримали 568 млн грн. прибутку при рентабельності роботи 28-30%. Також працівники сільського господарства забезпечили збільшення надходжень по сплаті платежів до бюджетів на 15,5 млн грн (48%). На Львівщині практично подолано заборгованість по заробітній платі, хоча рівень заробітної плати складає поки що 1843 грн, у порівнянні із попереднім роком його збільшено на 25%», - сказав голова Львівської облдержадміністрації.

Михайло Костюк також наголосив на важливості поєднання технологічного розвитку сільського господарства з інтересами сільських громад, що наразі залишається однією із проблем галузі.

«Фактично йде мова про інтереси майже 36% економічно активного сільського населення області. Не скрізь це вдається. Але наше завдання – знайти розумні компроміси між інвесторами та сільськими громадами, які обтяжені соціальними проблемами і негараздами», – сказав голова Львівської облдержадміністрації.

Михайло Костюк також зазначив, що Програма економічних реформ 2010-2014 років передбачає проведення системних реформ в АПК, які мають забезпечити технологічне переоснащення сільськогосподарської галузі, перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому та зовнішньому ринках механізм.

«Для досягнення цих цілей будуть створені умови для надходження інвестицій, які також дозволять підвищити ефективність сільськогосподарського виробництва. Також у області поставлені завдання щодо підвищення соціальних стандартів працівників галузі сільського господарства», - сказав голова Львівської облдержадміністрації.

Працівників галузі за вагомі здобутки та з нагоди професійного свята нагороджено почесними грамотами голови облдержадміністрації.