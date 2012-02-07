Львівський аеропорт отримав офіційну назву ім. Данила Галицького
14:04, 07 лютого 2012Львів
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З 6 лютого 2012 року
Львів. 7 лютого. УНІАН. Наказом Міністерства Інфраструктури України про зміну назви ДП "Міжнародного аеропорту "Львів" - з 6 лютого повинна використовуватись назва аеропорту ДП „Міжнародний аеропорт „Львів” імені Данила галицького.
Про це сьогодні повідомила УНІАН представник відділу маркетингу ДП „МА „Львів” ім. Д.Галицького” Галина Винарчик.
„Наказом визначається, що з 6 лютого 2012 року повинна використовуватись назва аеропорту Державне підприємство „Міжнародний аеропорт „Львів” імені Данила Галицького” (скорочене найменування „ДП „МА „Львів” ім. Данила Галицького”, - зазначила Галина Винарчик.
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